В ПР считают, что пиарщики Тимошенко «сели в лужу»

Народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО заявляет о потере квалификации, опыта и профессионализма пиарщиков и медийщиков партии «Батькивщина».

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, депутат подчеркнула: «Пресс-конференция по заграничному отмыванию луи-виттоновского гардероба госпожи ТИМОШЕНКО не удалась. Как-то незаметно она прошла в Вашингтоне с участием американских хлестаковых, которых ТИМОШЕНКО и Ко наняли для якобы альтернативного аудита. И хотя анонс мероприятия свое дело сделал – журналисты слетелись, ожидая получить сенсацию, - сам ход пресс-конференции просто похоронил шансы обвиняемой ТИМОШЕНКО хоть на какое-то сочувствие в виде ТВ-сюжетов».

По мнению Е.БОНДАРЕНКО, «сенсации не случилось. Случилась антисенсация: аудиторы бывшего украинского премьера сделали банальные и ожидаемые заявления «Не виновна!», основываясь на… публикациях в прессе и не имея на руках даже копий официальных документов!!! Естественно, что у большинства иностранных журналистов это вызвало даже не разочарование, а возмущение: «Вот это неуважение! Да за кого они нас принимают?! Пытаются явно фальшивый отчет выдать за истину!». Отечественных же журналистов удивило иное: анонс дали только за два часа до события, пресс-конференцию проводят в Вашингтоне, в пятницу, в 20.00 по киевскому времени, когда даже в вечерние выпуски уже ничего не успеть сделать. С точки зрения обычного пиарщика – и день не тот, и время, и место. После того же, как выяснилось, что и защищать ТИМОШЕНКО в судебном процессе ее же американские аудиторы не собираются – о чем они и заявили в ходе пресс-конференции, – СМИ могли бы сообщить об этом мероприятии только то, что ухудшило бы позиции ТИМОШЕНКО в суде».

«Так что пресс-служба «Батькивщины» должна быть благодарна телеканалам, которые просто пожалели их шефиню и умолчали о том, какой отчет, каким образом и за какие деньги… Тут уж «регионалам» бы возмутиться и обвинить телеканалы в симпатиях к экс-премьер-министру: мол, как что-то плохое о ТИМОШЕНКО, так вы молчите», - подчеркнула Е.БОНДАРЕНКО.

При этом, по ее словам, «все-таки нашлись два центральных телеканала, которые, переборов зевоту, все-таки сообщили украинским зрителям о данной пресс-конференции – «Интер» и «24». Подробно рассказали о ней и тут же получили плевок от той же пресс-службы «Батькивщины», которая заявила буквально следующее: «Ни один из центральных каналов не рассказал о громких результатах ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье в итоговых выпусках новостей».

О.БОНДАРЕНКО назвала заявление пресс-службы «Батькивщины» «жалкой попыткой найти оправдание для своей шефини, которая топает ножкой и кричит: «Почему все-все-все не показали нашу гениальную, нашу сенсационную, нашу прекрасную пресс-конференцию???». Оправдать то, что к проведению этого мероприятия подошли непрофессионально не только вы, но еще и горе-ревизоры из США. Удивительно, но факт. Даже такие Интернет-ресурсы, которые традиционно сочувствуют Тимошенко, как INTV, и те спохватились информационно поддержать несвежее событие только вчера поздним вечером. То есть, через 3 дня».

По мнению депутата от Партии регионов, «пиарщики и медийщики ТИМОШЕНКО теряют квалификацию. А украинцам вешают лапшу на уши – мол, нас каналы не показали, потому что «вона – цяця, вони – кака».