Львов готовится к 22 июня

Руководители Львовcкой области и представители общественных организаций согласовали совместные мероприятия к 22 июню во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной госадминистрации, план совместных действий согласовали губернатор области Михаил ЦЫМБАЛЮК, председатель Львовского облсовета Олег ПАНЬКЕВИЧ, городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ, представители правоохранительных органов и общественных организаций области.

Участники совещания обсудили план совместных мероприятий ко Дню скорби и памяти жертв Второй мировой войны в Украине 22 июня на территории Львова и Львовской области. Было принято решение о том, что все мероприятия в этот день будут совместными.

Как отметил М.ЦЫМБАЛЮК, «наша общая задача - обеспечить спокойствие во время мероприятий 22 июня. Главное - политическим силам, общественным организациям и гражданам не поддаваться на провокации».

Также председатель Львовской ОГА проинформировал о том, что 22 июня будет действовать совместный координационный штаб, в состав которого войдут представители правоохранительных органов и общественных организаций. Деятельность штаба будет направлена на то, чтобы эффективно осуществлять координацию совместных мероприятий 22 июня, сказал он.

В свою очередь мэр Львова подчеркнул важность совместных действий в этот день и рекомендовал политическим силам не проводить отдельные акции без согласования координационного штаба.

При этом председатель Львовского облсовета О.ПАНЬКЕВИЧ отметил, что в облсовет обращались с инициативами общественные организации, позиции которых были учтены при планировании совместных мероприятий 22 июня.

Начальник Главного управления МВД во Львовской области Богдан ЩУР призвал всех присутствующих к спокойствию и подчеркнул, что правоохранительные органы сделают все, чтобы предотвратить провокации и столкновения.

«Многое зависит напрямую от действий самих общественных организаций», - подчеркнул Б.ЩУР.

Представитель Объединенного общественного комитета Олег МАЦЕХ сообщил собравшимся о том, что мероприятия 22 июня пройдут под лозунгом «Память без агрессии». Соответствующая информация будет содержаться в листовках, которые будут распространяться во Львове.

Депутат Львовского горсовета, общественный деятель Вера ЛЯСКОВСКАЯ акцентировала внимание на недопущении приезда представителей политических партий и общественных организаций из других городов, ведь это, по ее словам, может послужить поводом к конфликтам и провокаций.

Как сообщал УНИАН, ранее Львовский городской совет проинформировал, что подготовил иск в суд о запрете ряда мероприятий в городе 22 июня. В частности, начальник юридического управления Гелена ПАЙОНКЕВИЧ заявила, что иск будет касаться акций Комитета «Евреи против антисемитизма» и общественной организации «Евреи против Гурвица», а также общественной организации «Сокол».

«Юридическое управление ЛГС имеет основания считать, что проведение акций 22 июня может повлечь угрозу общественной безопасности», - отметила начальник юридического управления.