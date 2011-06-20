Активист Налогового Майдана сидит дольше, чем было бы по приговору

Назначенное на сегодня, 20 июня, заседание Печерского районного суда Киева по делу активного участника Налогового майдана Сергея КОСТАКОВА, который уже 7 месяцев содержится под стражей, перенесено на 11 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, суд перенес рассмотрение дела «в связи с тем, что судья Кристина ТАРАСЮК находится в совещательной комнате по делу, которое началось в прошлую пятницу и до сих пор не закончилось».

Ранее судебные заседания неоднократно откладывались, в том числе дважды по причине неявки свидетелей обвинения, являющихся сотрудниками Министерства внутренних дел.

После обращения народного депутата Украины Наталии КОРОЛЕВСКОЙ («БЮТ-Батькивщина») к министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ сегодня на судебное заседание явились свидетели, являющиеся сотрудниками милиции. Несмотря на это, судебное слушание в очередной раз было перенесено.

Как сообщалось ранее, Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась в Печерский районный суд с ходатайством об изменении С.КОСТАКОВУ меры пресечения на подписку о невыезде. Под ходатайством подписались 11 народных депутатов Украины. Аналогичное ходатайство Н.КОРОЛЕВСКАЯ подала в Печерский суд 6 мая.

Также народный депутат обратилась к министру внутренних дел с просьбой обеспечить явку свидетелей-милиционеров для дачи показаний в суд и ознакомление стороны защиты с ключевыми материалами следствия. Н.КОРОЛЕВСКАЯ направила запрос генеральному прокурору Украины с просьбой провести всестороннюю проверку деятельности правоохранительных органов при расследовании дела С.КОСТАКОВА, а также к Уполномоченному ВР по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ с просьбой вмешаться в ситуацию и способствовать восстановлению законных прав С.КОСТАКОВА.

С.КОСТАКОВ был задержан 1 декабря прошлого года после событий на Майдане, когда предприниматели проводили акцию протеста против фискальной политики государства. Он был задержан по обвинению в хулиганстве за якобы повреждение чужого автомобиля во время акции.

9 июня комиссар ЕС Гунтер ЭТТИНГЕР, выступая на заседании Европарламента в ходе дебатов о ситуации в Украине отметил, что любое злоупотребление досудебным задержанием лиц вызывает большую обеспокоенность у Еврокомиссии.