Еврокомиссар: в Украине ничего существенно не изменилось

Украина должна создать действительно независимую судебную систему, если она хочет быть ближе к ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР, выступая от имени Еврокомиссии на заседании Европарламента во время дебатов о ситуации в Украине.

“Страна хочет двигаться вперед к большей ассоциации и экономической интеграции, но мы хотим иметь независимую судебную систему, и это предпосылка для сближения в других сферах”, - сказал комиссар.

Он отметил, что независимая судебная система должна существовать в Украине, как это и гарантировано Конституцией страны.

По словам комиссара, в рамках заседания Совета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС, которое состоится в ближайшее время, ЕС, среди прочего, поставит перед Украиной вопрос быстрого реформирования судебной системы и усиления борьбы с коррупцией.

Говоря о нынешней ситуации в Украине, Г.ЭТТИНГЕР отметил, что ЕС внимательно следит за развитием дел против бывших членов украинского правительства, в частности, против Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

При этом, комиссар обратил внимание на то, что любое злоупотребление досудебным задержанием лиц вызывает большую обеспокоенность в Комиссии.

Г.ЭТТИНГЕР также напомнил, что в конце мая Еврокомиссия обнародовала доклад относительно прогресса Украины за 2010 год.

“Наша оценка заключается в том, что ничего существенно не изменилось”, - сказал комиссар.

“Нужна всесторонняя реформа судебной системы”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европарламент провел дебаты на тему “Дела Юлии ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства”, по результатам которых принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность выборочным применением правосудия в Украине.