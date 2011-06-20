Иващенко объявил бессрочную голодовку в СИЗО

Бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО с сегодняшнего дня начал бессрочную голодовку в СИЗО, проинформировав официально об этом шаге его руководство.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

"С сегодняшнего дня ИВАЩЕНКО начал голодовку. Я был у него, мы на этот счет общались с руководством СИЗО. Прежде чем начать голодовку, он три дня готовился, поскольку резкий отказ от еды может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, которых у него и так достаточно", - сказал он.

По словам адвоката, В.ИВАЩЕНКО пока еще находится в одной камере вдвоем с другим арестантом, "но, наверное, будет переведен в другую или переведут того мужчину".

Вместе с тем Б.НЕЧИПОРЕНКО сообщил, что голодовка В.ИВАЩЕНКО будет проходить под надзором врачей СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 16 июня В.ИВАЩЕНКО, который обвиняется в совершении служебного преступления, объявил, что начнет бессрочную голодовку в знак протеста против предвзятости коллегии судей Печерского районного суда Киева, которую возглавляет судья Сергей ВОВК.

Это заявление В.ИВАЩЕНКО сделал в зале судебного заседания после того, как судья в очередной раз отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения в связи с резким ухудшением состояния здоровья и необходимостью провести соответствующее лечение.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. Для него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Судомеханический завод Феодосии» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и содействии в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.