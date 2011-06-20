Литвин уверяет, что вопрос об авралах в ВР пока не стоит

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что пока не планируется объявлять дополнительные заседания ВР для принятия пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Пока вопрос о каких-то дополнительных заседаниях, об авралах не стоит. Времени еще для этого достаточно», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР подчеркнул, что закон о пенсионной реформе должен нейтрально восприниматься в обществе. «Я не являюсь сторонником того, чтобы педалировать те или другие моменты пенсионной реформы. Я исхожу из того, что нам нужно практическое решение о повышении пенсионного обеспечения», - сказал он.

В.ЛИТВИН напомнил, что законопроект был одобрен в первом чтении 16 июня, а согласно процедуре, в течение 14 дней после этого должны быть разработаны предложения и направлены в профильные комитеты. «Когда будет готов этот документ, тогда мы его и рассмотрим. Я не являюсь сторонником того, чтобы действовать ударными темпами: давай, потому что нужно уже отдыхать», - сказал председатель ВР.

«Это не проходной закон, который так просто одним махом будет проголосован. Я надеюсь, что будет достаточно много поправок, разумных поправок и предложений, которые нужно будет учесть, чтобы этот закон не разъезжался, чтобы он имел какую-то внутреннюю логику, был целостным и отвечал сегодняшним вызовам, возможностям государства и перспективе нашего развития», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 17 июня В.ЛИТВИН заявил, что текущая сессия ВР будет продолжена, если депутаты не успеют до ее завершения принять закон о пенсионной реформе.

«Если не успеем до конца сессии, то сессия будет продолжена», - сказал спикер.