Луценко объяснил суду, куда можно направить повестку Януковичу

Суд отказал в удовлетворении ходатайства экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о вызове в качестве свидетелей в суд Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, генерального прокурора Виктора ПШОНКУ и ряд сотрудников Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО дважды заявлял это ходатайство и дважды получил отказ в его удовлетворении.

В частности, во второй раз, когда он подал это ходатайство, Ю.ЛУЦЕНКО объяснил суду, что «это не прихоть. Их свидетельские показания позволят установить истину… А если они будут отсутствовать в суде, это будет означать неполное, необъективное судебное следствие».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, и В.ЯНУКОВИЧ, и В.ПШОНКА присутствовали на праздновании Дня милиции во дворце «Украина», и, соответственно, могут дать объяснение относительно правомерности этого мероприятия. (УНИАН: Ю.ЛУЦЕНКО, среди прочего, инкриминируют финансовые нарушения, связанные с празднованием Дня милиции).

Обращаясь к суду, Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что если суд не знает адреса указанных лиц, то, в частности, В.ЯНУКОВИЧУ можно направить повестку «либо на Банковую, либо в резиденцию Межигорье», бывшему начальнику Главного следственного управления Генпрокуратуру Алексею КАЛИФИЦКОМУ и первому заместителю генпрокурора Ренату КУЗЬМИНУ и следователю Сергею ВОЙЧЕНКО можно направить повестки на улицу Борисоглебскую. «ПШОНКУ можно найти либо на Резницкой, либо в «Межигорье», либо в Конча-Заспе, 65», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.