Депутату кажется, что по центру Киева промчалась орда Батыя

В Киеве продали помещение «Зеленого театра» на проспекте Победы, 84-а, котрое имело статус государственной собственности.

Об этом заявил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По данным А.БРИГИНЦА, это помещение решением Шевченковского совета в Киеве было включено в список объектов коммунальной собственности, которые подлежат приватизации путем выкупа.

«Шевченковским районом Киева будто промчалась орда Батыя. В последнее время с учреждениями культуры, которые расположены в этом районе, происходят ужасные ситуации. Только в течение последних месяцев было закрыто несколько галерей и музыкальная библиотека, а теперь опять горячая точка – «Зеленый театр», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, он узнал об этой ситуации из письма, направленного в профильную комиссию Киевсовета, где отмечено, что в начале 2011 года новые владельцы заставли освободить помещение «Зеленого театра» государственную хореографическую студию украинского танца «Барвиночок», которая занимала площади театра.

«Бездомные учреждения культуры для Киева не новость. До сих пор не может возобновить свою деятельность Театр марионеток, фактически не работает Малая Опера, нет собственного экспозиционного зала у Музея истории Киева и много других учреждений. К сожалению, к этому списку теперь добавилась и государственная хореографическая студия «Барвиночок». Когда наконец киевская власть поставит точку в уничтожении учреждений культуры?», - заявил А.БРИГИНЕЦ.