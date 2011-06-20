Адвокаты опять просят отпустить Луценко

Адвокаты экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО заявили ходатайство об изменении ему меры пресечения, не связанной с арестом.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в своем выступлении адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ отметил, что он изучал материалы дела, и поскольку многие годы работал прокурором, то именно с этой точки зрения исследовал материалы и не нашел оснований в них, которые бы указывали, что ЛУЦЕНКО должен содержаться под стражей

В свою очередь представители обвинения отметили, что адвокаты не привели ни одного доказательства, которое бы обоснованно доказывало их позицию относительно изменения экс-министру меры пресечения.

Заслушав мнения сторон, суд удалился в совещательную комнату.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.