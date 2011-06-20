В Донецке на телевидении и радио - снова «темники» (фото)

Донецкая областная государственная телерадиокомпания вернулась к практике «темников».

Об этом ZN.UAсообщили сотрудники ДОГТРК, пожелавшие остаться неназванными. По словам работников государственного телевидения, распечатки с предписаниями на тему освещения основных событий появились в редакциях всех входящих в структуру областной ТРК медиа в конце мая (продукты облТРК – 27-й телеканал, проводное радио и радиостанция «Центр», вещающая в открытом эфире).

«Темник» представляет собой детальный план основных тем выпусков новостей. При этом главными событиями неизменно становятся официальные мероприятия с участием первых руководителей Донецкой ОГА – губернатора Анатолия Близнюка и его заместителей. Указанных чиновников предписывается интервьюировать в качестве основных спикеров.

Кроме того, в документе указывается и идеологическая направленность репортажей – в разделах «тема недели», «месседж дня», «содержание сюжета».

Так, на первом появившемся в ДОГТРК «темнике» было указано, что главным событием понедельника 23 мая является «пресс-конференция председателя обладминистрации», месседжем дня – «философия изменений», содержание сюжета – «глава обладминистрации провел традиционную пресс-конференцию».

Во вторник и среду (24-25 мая) центральной новостью предписано было считать научно-практические конференции, посвященные вопросам реструктуризации государственного управления (месседжи дня: «повышение профессионального уровня госслужащих – как один из факторов внедрения реформ»).

В четверг, 26 мая, областное телевидение освещало коллегию ОГА, посвященную вопросам реформирования сельского хозяйства региона. Месседж дня – «развитие села в контексте системных изменений».

В пятницу, 27 мая, главной темой стал «последний звонок» и посещение школьных линеек руководителями областной администрации.

Во всех «новостях дня», кроме среды, основным спикером обозначен губернатор Донецкой области Анатолий Близнюк.

Напомним, остальные местные СМИ в это время освещали и обсуждали закрытие школы №111 в Донецке; закупку Донецким горсоветом дорогих передвижных биотуалетов; обнародованную мэром областного центра Александром Лукьянченко декларацию о доходах; начало судебного процесса над экс-начальником горно-спасательной службы Сергеем Смолановым, которого правоохранители сочли виновным в гибели спасателей во время взрывов на шахте Засядько и др.

Последний «темник» (13-19 июня) описывает тему недели как «деятельность на упреждение и решение проблем социально-экономического развития региона». Месседж недели – «безопасность региона – безопасность государства!».

Поскольку понедельник был выходным днем, то пресс-конференция руководства (на этот раз – первого заместителя губернатора области Сергея Дергунова) стала событием дня вторника, 14 июня.

В среду, 15 июня, с «государственного» телеэкрана рассказывали о конкурсе проектов по сохранению национально-культурного наследия, подготовленных общественными организациями и этнонациональными сообществами Донецкой области. Месседж дня – «В различии наша сила», спикер – зам губернатора Борис Адамов.

В пятницу и на выходных транслировались поздравления медикам, отмечающим свой профессиональный праздник 19 июня. Месседж – «государство заботится о здоровье своих граждан».

Работники ДОГТРК жалуются, что руководство телекомпании крайне неохотно выделяет технику, транспорт и эфирное время для репортажей о событиях, не входящих в заранее составленный перечень. «В итоге вспышку холеры мы осветили, вообще не выезжая в Мариуполь. Мол, нет бензина. Спасибо, хоть коллеги помогли, дали „картинку“ с места, под которую начитали выжимку из сообщений информагентств», — рассказал сотрудник областной телерадиокомпании.

Согласно закону «О госбюджете на 2011 год», Госкомтелерадио, в структуру которого входят областные государственные ТРК, получил 675,8 млн грн. В том числе на производство телепрограмм для государственных нужд – 484,5 млн грн, на трансляцию – 85,9 млн грн.