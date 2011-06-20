Медведчук не собирается возвращаться «в эту грязь»

Экс-глава Администрации Президента Виктор МЕДВЕДЧУК не собирается возвращаться в политику.

Об этом он написал в своей авторской статье для журнала “Профиль” (№24 от 18 июня 2011 года).

“Возвращаюсь ли я в политику? Конечно нет! Я не хочу сегодня возвращаться в эту грязь. Политика – это борьба за власть. Я не хочу «за власть». Я видел ее со всех сторон. Тщетно пытался сделать ее лучше или хотя бы лицеприятнее”, - сказал В.МЕДВЕДЧУК.

По его словам, в политику сегодня идут те, для “кого эта грязь просто лечебная, кто умудряется благодаря ей жить безбедно”. Он отметил, что для того, чтобы бороться за власть, надо говорить, что борешься за демократию и благосостояние народа - такие теперь правила игры.

В.МЕДВЕДЧУК отметил, что последние месяцы тема его возвращения в политику регулярно вызывает некий резонанс в СМИ. По его словам, нынешний уровень журналистики давно уже не предполагает никаких оснований для профессиональных выводов – достаточно сослаться на «достоверные источники». “А поскольку я еще пять лет назад оставил политику и особых поводов говорить о себе не давал, то даже мое право открыто высказаться рассматривается как новые планы «хитрого и коварного МЕДВЕДЧУКА», - сказал он.

В.МЕДВЕДЧУК подчеркнул, что отсутствие статуса действующего политика не помешает ему высказывать свое мнение по всем темам, которые он считает актуальными. “Наличие статуса скорее не дает возможности многим действующим политикам говорить то, что думаешь, и даже голосовать так, как считаешь нужным. Я пришел в политику состоявшимся и со своими убеждениями и ушел без сожаления, сохранив эти убеждения”, - сказал он.

“Я буду продолжать открыто высказывать свое мнение, поскольку сегодня граждане Украины нуждаются в том, что когда-то называлось просветительством. Надеюсь, мое мнение поможет простым людям отличить реальные действия от популизма, а политиков, заслуживающих доверия, от псевдополитиков. Чтобы люди могли разобраться сами, как реально улучшить свою жизнь и не купиться на яркую политическую упаковку, за которой - лишь пустая демагогия. Такая просветительская деятельность может строиться только на базе помощи людям в их решении, какая власть нужна народу. И ни в коем случае не может быть средством для борьбы за власть для себя лично. Поэтому я отказываюсь от личных политических амбиций”, - написал В.МЕДВЕДЧУК.