Ющенко отправляется на Ровенщину

В пятницу, 22 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Ривненскую область.

Как сообщал УНИАН, запланировано, что во время поездки глава государства посетит Национальный университет «Острожская академия», где преподавателям и студентам заведения, а также главам местных государственных администраций будут презентованы социальные инициативы Президента Украины.