Ющенко отправляется на Ровенщину
22:49, 21 июня 2007Политика
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Презентовать социальные инициативы Президента
В пятницу, 22 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Ривненскую область.
Как сообщал УНИАН, запланировано, что во время поездки глава государства посетит Национальный университет «Острожская академия», где преподавателям и студентам заведения, а также главам местных государственных администраций будут презентованы социальные инициативы Президента Украины.
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