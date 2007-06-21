Ющенко возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочий визит в Королевство Бельгия и отбыл в Киев.

Как сообщал УНИАН, в ходе визита глава Украинского государства провел встречи с Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ, председателем Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, Президентом Европейского парламента Гансом-Хертом ПОТТЕРИНГОМ.

Также В.ЮЩЕНКО принял участие в Саммите Европейской народной партии.