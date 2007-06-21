Ющенко возвращается в Киев
19:23, 21 июня 2007Политика
643 0
Завершился рабочий визит в Брюссель
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочий визит в Королевство Бельгия и отбыл в Киев.
Как сообщал УНИАН, в ходе визита глава Украинского государства провел встречи с Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ, председателем Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, Президентом Европейского парламента Гансом-Хертом ПОТТЕРИНГОМ.
Также В.ЮЩЕНКО принял участие в Саммите Европейской народной партии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter