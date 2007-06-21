Кириленко знает, когда будет окончательный вариант избирательного списка мегаблока

Председатель партии "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО утверждает, что окончательный вариант первой пятерки и всего избирательного списка блока демократических сил будет определен на межпартийном съезде блока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

В.КИРИЛЕНКО в который раз отметил, что является сторонником создания крупного блока демократических сил с участием «Нашей Украины», «Народной самообороны Юрия Луценко» и блока «Рух – Украинская правица».

Он также сообщил, что предварительно квоты каждой политической силы в блоке, а также соглашение о создании самого блока уже подписаны. При этом В.КИРИЛЕНКО заявил, что, как и раньше, выступает за присутствие названия "Наша Украина" в общем названии блока.

На вопрос журналистов, почему в одной из версий первой десятки блока нет ни одного представителя блока «Рух – Украинская правица», В.КИРИЛЕНКО ответил, что хотел бы, чтобы «Украинская правица» была в составе единого блока, поскольку она, как и другие участники блока, исповедует патриотические принципы. По его словам, то, что только в одной из версий первой десятки блока нет представителей «Правицы», «ничего не означает».

Лидер «Нашей Украины» напомнил, что и первая десятка, и весь список будут утверждены только на политсовете, а затем на межпартийном съезде блока.