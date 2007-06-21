Герман обозвала заявление Балоги ”свинячьей поправкой”

Член фракции Партии регионов Анна Герман обвиняет главу секретариата президента Виктора Балогу в том, что он повторяет слова посла США в Украине Вильяма Тейлора относительно зернового кризиса и заявляет, что ему не быть премьер-министром.

"В народе это называется "свинячья поправка". Это когда кто-то (в данном случае – Балога) тупо повторяет за кем-то высказанные мысли", - сказала Герман, комментируя слова главы секретариата.

Итак, "не позднее как 20 июня посол США Тейлор высказался по поводу засухи в Украине присущим американцам образом, он сказал, что можно завезти зерно из других мест", напомнила депутат.

"Мы благодарим посла за заботу, понимаем посла, который заботится о сбыте американской пшеницы. Но позволим себе все же оставить за собой право собственными силами справляться с проблемами в стране", - заявила Герман.

"Оставим за скобками факт, что украинские чиновники не имеют привычки вмешиваться в экономические проблемы других стран. Оставим право для Его Экселенции высказывать мнение по тому или иному вопросу, который касается жизни страны его аккредитации", - добавила она.

При этом Герман высказала удивление, что "на следующий же день слово в слово сентенции Тейлора повторил шеф секретариата президента Виктор Балога":

"Плохо скрывая раздражение по поводу того, что правительство Януковича все же не допустит хлебного кризиса в Украине и что сделан все, чтобы цены на хлеб не повысились, Балога пригрозил Кабинету министров".

"Так выглядит, что в планы Балоги и оппозиции, чьи интересы он отстаивает, не входили решительные меры правительства по недопущению повышения цен на хлеб", - отметила депутат.

"Наверное, Балога желал бы, чтобы граждане все же ощутили не улучшение жизни, а ее ухудшение. Тогда оппозиция имела бы хоть какой-то шанс на следующих парламентских выборах", - добавила она.

При этом Герман заявила, что "при всем уважении к главе секретариата президента должны разочаровать этого чиновника: повышения цен не будет – ни на хлеб, ни на бензин, ни на что-либо другое".

"Таким образом неназванный еще блок, который в народе уже именуют "Балога-лимитед", на выборах – без шансов. Сочувствую - но мечты Балоги о премьерском кресле развеются осенью как летняя фата-моргана", - добавила она.

Украинская правда