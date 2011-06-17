Немыря хочет увидеть реакцию Януковича на Тимошенко в Страсбурге

Заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий НЕМЫРЯ считает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не будет в восторге от возможного участия Юлии ТИМОШЕНКО в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Об этом он сказал вчера вечером на ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Я хотел бы посмотреть на это лицо Президента ЯНУКОВИЧА, когда он будет стоять в Страсбурге, в случае, если дадут разрешение, чтобы приехала туда бывший премьер-министр, лидер самой большой оппозиционной партии. Я не думаю, что это будет выражение лица человека, который будет уверен в себе", - заявил Г.НЕМЫРЯ.

"Это будет лицо человека неуверенного, который боится политической конкуренции", - добавил он.

Г.НЕМЫРЯ напомнил, что это будет уже второе выступление В.ЯНУКОВИЧА в ПАСЕ. «После апрельского Выступления ЯНУКОВИЧ дал поручение о выполнении обязательств Украины перед Советом Европы. Было 32 поручения. Лишь три из этих 32-х выполнено полностью. Три только частично. По всем остальным отсутствует какой-либо прогресс", - заявил он и добавил: «Хваленая вертикаль в действительности не работает».

"ЯНУКОВИЧ просто придет, чтобы в очередной раз говорить, что Украина придерживается демократии, что она способствует демократии", - считает заместитель председателя "Батькивщины".

Как сообщал УНИАН, 21 июня В.ЯНУКОВИЧ выступит перед депутатами ПАСЕ в Страсбурге.

14 июня в Генпрокуратуру было передано ходатайство о поездке Ю.ТИМОШЕНКО 21-22 июня в Страсбург.