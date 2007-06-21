Балога заметил, что у Мороза сдают нервы
Глава Секретариата комментирует заяление Ющенко
Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА убежден, что призыв главы государства ко всем ответственным политическим силам отказаться от неограниченной депутатской неприкосновенности “является шагом, направленным на укрепление парламентаризма в Украине”.
Как сообщила УНИАН пресс-служба главы государства, по словам В.БАЛОГИ, «Верховная Рада – это не панцирь безнаказанности. Депутатский статус не может быть пятилетней лицензией на вседозволенность: вспомним, как недавно народные избранники от Партии регионов били офицеров Управления государственной охраны в Генеральной прокуратуре”. “Президент против того, чтобы мандат парламентария позволял кому-либо творить безобразия. Люди это понимают и поддерживают инициативу Главы государства об отмене депутатского иммунитета», - отмечает В.БАЛОГА.
Кроме того, руководитель Секретариата Президента в который раз подчеркнул, что все законы, принятые Верховной Радой после 2 июня, и в дальнейшем автоматически будут возвращаться “отправителю”. “Нет никаких правовых оснований брать к рассмотрению эти документы, ведь парламента пятого созыва как законодательного органа уже не существует, это однозначно вытекает из конституционных норм”, - заявил В.БАЛОГА. При этом он обратил внимание на то, что с утратой полномочности автоматически отменяются функции и прерогативы руководства Совета. «Александр МОРОЗ, подписывая законы и постановления этого парламента, по сути, присваивает властные полномочия. Надеюсь, что соответствующие правоохранительные органы дадут этому факту надлежащую оценку со всеми соответствующими последствиями», - отметил В.БАЛОГА.
Он также считает, что тональность, стиль и лексика последних высказываний председателя Верховной Рады пятого созыва, утратившей свою полномочность, свидетельствуют о потере Александром МОРОЗОМ ориентации в нынешних объективных реалиях и прямо указывают на слабость его как политика. «Явное раздражение, которым пронизаны словесные выпады господина МОРОЗА, выдают его тревогу и неуверенность в своих политических перспективах. Он пытается вести заочный диалог с Президентом, однако у него сдают нервы, и поэтому озвученные комментарии, деликатно говоря, не выдержаны», - сказал руководитель Секретариата Президента Украины.