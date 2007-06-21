Балога заметил, что у Мороза сдают нервы

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА убежден, что призыв главы государства ко всем ответственным политическим силам отказаться от неограниченной депутатской неприкосновенности “является шагом, направленным на укрепление парламентаризма в Украине”.

Как сообщила УНИАН пресс-служба главы государства, по словам В.БАЛОГИ, «Верховная Рада – это не панцирь безнаказанности. Депутатский статус не может быть пятилетней лицензией на вседозволенность: вспомним, как недавно народные избранники от Партии регионов били офицеров Управления государственной охраны в Генеральной прокуратуре”. “Президент против того, чтобы мандат парламентария позволял кому-либо творить безобразия. Люди это понимают и поддерживают инициативу Главы государства об отмене депутатского иммунитета», - отмечает В.БАЛОГА.

Кроме того, руководитель Секретариата Президента в который раз подчеркнул, что все законы, принятые Верховной Радой после 2 июня, и в дальнейшем автоматически будут возвращаться “отправителю”. “Нет никаких правовых оснований брать к рассмотрению эти документы, ведь парламента пятого созыва как законодательного органа уже не существует, это однозначно вытекает из конституционных норм”, - заявил В.БАЛОГА. При этом он обратил внимание на то, что с утратой полномочности автоматически отменяются функции и прерогативы руководства Совета. «Александр МОРОЗ, подписывая законы и постановления этого парламента, по сути, присваивает властные полномочия. Надеюсь, что соответствующие правоохранительные органы дадут этому факту надлежащую оценку со всеми соответствующими последствиями», - отметил В.БАЛОГА.

Он также считает, что тональность, стиль и лексика последних высказываний председателя Верховной Рады пятого созыва, утратившей свою полномочность, свидетельствуют о потере Александром МОРОЗОМ ориентации в нынешних объективных реалиях и прямо указывают на слабость его как политика. «Явное раздражение, которым пронизаны словесные выпады господина МОРОЗА, выдают его тревогу и неуверенность в своих политических перспективах. Он пытается вести заочный диалог с Президентом, однако у него сдают нервы, и поэтому озвученные комментарии, деликатно говоря, не выдержаны», - сказал руководитель Секретариата Президента Украины.