СМИ: закон о красных флагах КС завтра объявит неконституционным

Конституционный суд Украины в пятницу, 17 июня, в 9:00 объявит свое решение, принятое по делу по обращению народного депутата Юрия Костенко относительно использования красного флага для увековечения Победы.

По информации ZN.UA, КСУ объявит неконституционным Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (о порядке официального использования копий Знамени Победы) в связи с тем, что в Конституции Украины содержится исключительный перечень государственных символов, в котором красное знамя отсутствует.

Для того, чтобы сделать закон конституционным, необходимо внести изменения в Основной закон, расширив перечень государственных символов.

Как сообщалось, 24 мая народный депутат Юрий Костенко зарегистрировал обращение в КСУ относительно закона о порядке официального использования копий знамени Победы.

В обращении он утверждает, что «закон не только противоречит многим статьям Конституции Украины, но и провоцирует сепаратистские настроения граждан, направлен на расчленение Украины».

Закон «О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (о порядке официального использования копий Знамени Победы) Верховная Рада приняла 21 апреля.

4 мая президент Виктор Янукович заявил, что подпишет закон об использовании красного знамени во время праздничных мероприятий ко Дню победы, как только документ поступит ему на подпись.

6 мая глава Администрации президента Сергей Левочкин заявил, что АП передала закон об использовании красного знамени на экспертизу в Кабинет министров и Министерство юстиции.

«После того, как будут получены соответствующие экспертные заключения, закон будет подан на подпись президенту Украины», — сказал С.Левочкин.

Президент подписал закон 20 мая.