Шейбут: в Украине много нелегалов из Сомали, Афганистана и Пакистана

Верховной Раде Украины на базе парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности проходят комитетские слушанья на тему: «Миграционная политика: практика реализации, проблемы и перспективы».

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня на слушаниях, глава парламентского комитета Виктор ШВЕЦ высказал убеждение, что в результате слушаний будут наработаны конкретные предложения для разработки законопроектов и внесения изменений в действующее законодательство. Народный депутат отметил, что важным шагом должна стать совместная работа всех органов государственной власти, которые контролируют миграционные потоки: миграционной службы, пограничной службы, СБУ, милиции, прокуратуры и других министерств и ведомств.

Как заявил во время слушаний первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Виктор ШЕЙБУТ, в Украине более 20 национальных и международных законодательных актов, которые регулируют вопросы миграции. Они не стыкуются между собой, и большинство норм в них уже устарели. «Сейчас в парламенте идет разработка новых законодательных актов, которые будут соответствовать реалиям», - сказал он.

В.ШЕЙБУТ подчеркнул, что миграционные проблемы сейчас очень остро стоят для Украины, поскольку в страну проникают мигранты из менее развитых стран.

«В нашей стране много нелегальных мигрантов из Сомали, Афганистана, Пакистана и других стран Азии», - отметил В.ШЕЙБУТ.

Во время слушаний приводились результаты исследования миграционной ситуации, проведенные группой экспертов информагентства «Наш Продукт». Согласно исследованию, в настоящее время на территории Украины пребывают от 5,1 млн. до 6,8 мигрантов, имеющих так называемый «сомнительный» статус. Такое количество неучтенных граждан создает значительное социальное напряжение, а их деятельность ежегодно наносит ущерб бюджету в размере около 2 млрд. долл. Государственным же органам, ведущим работу с нелегалами по разным направлениям, подсчитать реальное количество нелегальных мигрантов крайне сложно. Как и контролировать миграционные потоки, особенно – извне.

По словам В.ШЕЙБУТА, количество нелегальных мигрантов в Украине постоянно растет, что вызывает высокую конкуренцию на рынке труда.

В свою очередь, принимавший участие в слушаниях народный депутат Украины Василий ГРИЦАК уверен: биометрическая идентификация мигрантов, пребывающих на территории Украины, поможет не только сформировать взвешенную миграционную политику, но и будет выгодна для бюджета страны. «Сегодня можно уверенно заявить: в последние 20 лет в Украине отсутствовала миграционная политика как таковая. Сегодня ситуация улучшается – создана Государственная миграционная служба, Президент издал ряд необходимых указов», - отметил В.ГРИЦАК.

Немалую роль в процессе проникновения мигрантов в Украину играет и прозрачность границ с соседними государствами, особенно такими, как Беларусь и Россия. Но закрытием границ ситуацию не исправить. Необходим учет и контроль качества и количества мигрантов, подчеркивали участники слушаний.

В слушаниях принимают участие не только народные депутаты Украины, но и представители общественных организаций, а также представители органов государственной власти, деятельность которых напрямую связанна с контролем миграционных процессов.