Иващенко объявил голодовку

Бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО, который обвиняется в совершении служебного преступления, объявляет бессрочную голодовку в знак протеста против предвзятости коллегии судей Печерского районного суда Киева, возглавляемой судьей Сергеем ВОВКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление В.ИВАЩЕНКО сделал сегодня в зале судебного заседания после того, как судья в очередной раз отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения из-за резкого ухудшения состояния здоровья и необходимости провести соответствующее лечение.

«До этого момента у меня были иллюзии, что вы меня поймете, но вижу, что вы стоите исключительно на позициях обвинения. И я понимаю, что если даже в этом вопросе вы предвзяты, заангажированы, то я убежден, у меня мало сомнений в том, что будет объективное рассмотрение дела. В знак протеста против невозможности объективно в пределах закона рассматривать я объявляю о начале бессрочной голодовки. Я вернусь в СИЗО и сделаю письменное заявление, как это нужно сделать», - сказал В.ИВАЩЕНКО.

По словам В.ИВАЩЕНКО, он понимает, какой это серьезный шаг с его стороны, и какие он может нести последствия. «Я не сторонник таких шагов, но понимаю, что использовать правовые механизмы, механизмы закона нет возможности. Я вынужден бороться, я вынужден стоять за свою честь, за свое достоинство и доброе имя, и вынужден бороться за свое здоровье и свою жизнь. Другого способа, кроме этого, на данный момент я не вижу», - отметил В.ИВАЩЕНКО.

Кроме того, он заметил, что в связи с тем, что действующий состав суда не может в дальнейшем объективно рассматривать дело, и является управляемым со стороны Генеральной прокуратуры, он заявил об отводе судьям С.ВОВКУ, ЦАРЕВИЧ, КАРАБАНЮ, а также заявил об отводе стороне обвинения «в лицах господина КОВАЛЯ, ПЛУЖНИКА и ГЕОРГИЕВА».

Сторона обвинения в ответ на заявленное В.ИВАЩЕНКО отметила, что не имеет никакой неприязни, никакой вражды к подсудимому, в связи с чем призвала начать рассмотрение дела, чтобы установить истину – виновен В.ИВАЩЕНКО или нет.

Адвокаты В.ИВАЩЕНКО поддержали его заявление об отводе судей.

Выслушав мнения сторон, суд ушел в совещательную комнату для принятия решения.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. Для него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.

25 мая В.ИВАЩЕНКО перевели из больницы обратно в СИЗО в связи с завершением медицинского обследования.