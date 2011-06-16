Тимошенко пугает приватизацией Пенсионного фонда

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что команда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА намерена начать приватизацию Пенсионного фонда Украины.

Об этом она заявила сегодня на брифинге в Верховной Раде, сообщает официальный сайт лидера «Батькивщины».

«Большинство людей думают, что хуже всего, что есть в пенсионном законе – это увеличение пенсионного возраста и уменьшение пенсий. Но самое ужасное скрыто очень глубоко – это введение в украинской редакции частных пенсионных фондов. Другими словами: после данного закона начнется приватизация Пенсионного фонда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, команда действующего Президента уже начала распределять финансы между "своими" людьми. "Люди, которые будут владеть деньгами Пенсионного фонда на частных основах, уже предварительно определены ЯНУКОВИЧЕМ и его окружением", - отметила она.

Политик не исключает, что обещанная властью "эффективность" частных пенсионных фондов станет очередным обманом людей. "Как когда-то трасты создавались, и с людей собирали деньги, а затем руководители и владельцы трастов исчезали, также они сегодня хотят сделать частные пенсионные фонды, и те взносы, которые люди платят со своей заработной платы, направлять не в государственный Пенсионный фонд, а в частные пенсионные фонды. А затем, когда придет время людям получать пенсии, они просто не найдут ни своих пенсий, ни частных пенсионных фондов, – они не смогут быть обеспечены после того, как закончат свою работу", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я могу еще раз подчеркнуть, что ЯНУКОВИЧ, люди, которые возле него работают, воспринимают каждую копейку, которая сегодня собирается в государстве, как свои собственные деньги. И теперь очередь пришла непосредственно до Пенсионного фонда", - резюмировала лидер партии «Батькивщина».