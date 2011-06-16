Президент Европарламента пригласил Тимошенко в Брюссель

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК пригласил лидера «Батькивщины» Юлию ТИМОШЕНКО в Брюссель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», Е.БУЗЕК предлагает Ю.ТИМОШЕНКО встретиться 23 июня, во время работы Саммита Европейской народной партии.

Президент Европарламента планирует обсудить с Ю.ТИМОШЕНКО последние политические события в Украине, отметили в пресс-службе.

В своем письме Е.БУЗЕК отмечает: "После обнародования 25 мая совместного сообщения Европейской комиссии относительно политики соседства, а также принимая во внимание последние политические события в Украине, включая Вашу ситуацию как лидера оппозиции, я хотел бы воспользоваться возможностью Вашего визита в Брюссель, чтобы продолжить диалог по этому вопросу".

Как отмечает пресс-служба, «особую актуальность встреча с президентом Европарламента приобретает после принятия Резолюции с призывом к украинской власти о прекращении политических репрессий против Юлии Тимошенко и отмены ей подписки о невыезде. Европейский парламент призывает власть не ограничивать при помощи уголовного преследования политическую деятельность и поездки лидера оппозиции».

Ходатайство о поездке в Брюссель для встречи с президентом Европарламента Е.БУЗЕКОМ Ю.ТИМОШЕНКО передала в Генеральную прокуратуру 15 июня.

Кроме того, 14 июня в Генпрокуратуру было передано ходатайство о поездке Ю.ТИМОШЕНКО 21-22 июня в Страсбург.

По законодательству, ГПУ должна дать ответ в течение трех дней.