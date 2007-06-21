Кириленко добровольно отдаст ”самое дорогое”
14:29, 21 июня 2007Политика
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Но только если его выберут...
Лидер партии “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что в случае избрания его народным депутатом он добровольно откажется от депутатской неприкосновенности.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Нашей Украины", сегодня во время видео-пресс-конференции он обнародовал заявление, в котором прописано, что народные депутаты должны пользоваться правами наравне с гражданами Украины, которые их избрали и чью волю они представляют в парламенте.
Как сообщал УНИАН, 20 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телеобращении “официально” призвал политические силы взять обязательство отменить неограниченную депутатскую неприкосновенность.
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