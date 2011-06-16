Тимошенко получила приглашение на сессию ПАСЕ

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО получила приглашение посетить 21-22 июня сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая будет проходить в Страсбурге.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Как напоминает пресс-служба, 9 июня Европейский парламент принял Резолюцию, в которой призвал украинскую власть прекратить политические репрессии против Ю.ТИМОШЕНКО и отменить ей подписку о невыезде, которая касается поездок внутри и за пределы страны, что позволит ей вести политическую деятельность.

«Документы, на которые ссылается в своей Резолюции Европарламент, ратифицированы Украиной, которая является членом Совета Европы, и обязательны для выполнения украинской властью», - отмечает пресс-служба.

Ходатайство о поездке в Страсбург для участия в сессии ПАСЕ Ю.ТИМОШЕНКО передала в Генеральную прокуратуру 14 июня. Согласно законодательству, ГПУ должна дать ответ в течение трех дней.

Как сообщал УНИАН, среди основных дебатов, запланированных в повестке дня сессии, - поддержка молодых арабских демократий, вопросы ответственности за расселение беженцев и людей в поиске убежища в Европе, ситуация с правами человека в Европе, а также реформирование ПАСЕ.