Янукович выступит перед депутатами ПАСЕ

Президенты Украины и Армении Виктор ЯНУКОВИЧ и Серж САРГСЯН выступят перед депутатами Парламентской Ассамблеи Совета Европы на сессии, которая состоится 20-24 июня в Страсбурге.

Как передает корреспондент УНИАН, выступление украинского Президента запланировано на вторник, 21 июня, а Президента Армении – на среду, 22 июня.

В четверг, 23 июня, европейские депутаты заслушают выступление Президента Палестинской национальной администрации Махмуда АББАСА.

Кроме того, в понедельник, 20 июня, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО представит коммюнике Комитета министров Парламентской Ассамблее.

Среди основных дебатов, запланированных в повестке дня сессии, - поддержка молодых арабских демократий, вопросы ответственности за расселение беженцев и людей в поиске убежища в Европе, ситуация с правами человека в Европе, а также реформирование ПАСЕ.