Так сколько же денег у депутатов?

Общественное движение «Стоп цензуре!» обжалует в суде решение аппарата Верховной Рады Украины не обнародовать декларации о доходах народных депутатов.

В заявлении движения «Стоп цензуре!», переданном УНИАН, подчеркивается, что отказ предоставлять декларации недопустим и является неуважением к принципам прозрачности и подотчетности власти обществу.

После вступления в силу закона о доступе к информации, общественное движение «Стоп цензуре!» направило запросы относительно обнародования деклараций народных избранников каждому народному депутату Украины, а также в аппарат Верховной Рады.

Всего 77 депутатов ответили на информационный запрос и предоставили свои декларации для обнародования. 55 депутатов направили ответы с предложением обратиться в аппарат Верховной Рады за этой информацией.

В движении отмечают, что сегодня аппарат парламента отказался обнародовать декларации депутатов, обосновывая свое решение тем, что «законодательная неопределенность в этом вопросе приводит к тому, что распорядители информации на свое усмотрение должны толковать положения законов и определять приоритетность в каждом конкретном случае общественного или частного интереса».

В «Стоп цензуре!» подчеркивают, что такое решение прямо противоречит Закону «О доступе к публичной информации», который был одобрен народными депутатами.

«Мы напоминаем членам парламента, что они избираются украинским народом и содержатся на средства налогоплательщиков. Следовательно, их прибыли и состояния являются предметом общественного интереса. Люди имеют право знать информацию об имущественном состоянии своих представителей, которых они избирают представлять собственные интересы», - говорится в заявлении.

«Отказ предоставить декларации о доходах мы можем трактовать лишь как незаконную попытку скрыть от общества важную информацию. Эта ситуация ярко демонстрирует реальное отношение представителей власти к интересам украинского общества. Отказ обнародовать декларации означает либо непонимание народными депутатами принципов функционирования демократического государства, либо сознательное их игнорирование», - подчеркивают в «Стоп цензуре!».

Такое решение, по мнению представителей движения, также свидетельствует о желании многих представителей власти продолжать курс закрытости и отделения власти от общества и прямо противоречит политическим заявлениям Президента Украины о борьбе с коррупцией.

«Стоп цензуре!» заявляет о намерении судебного обжалования решения аппарата парламента не предоставлять декларации вплоть до Европейского суда по правам человека, чтобы обеспечить право украинского общества на информацию.