Ющенко считает, что они с Януковичем справились ”блестяще”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в ближайшее время будет нормализована работа Центральной избирательной комиссии и Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Брюсселе после встречи с Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

Говоря об урегулировании политического кризиса в Украине, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня остается актуальным вопрос нормализации работы в Центральной избирательной комиссии и урегулирования процессов последствий в Конституционном Суде.

В целом, как подчеркнул Президент, Украина “блестяще” и в демократической форме самостоятельно справилась с политическим кризисом.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО высоко оценил то, что все решения в Украине, которые касаются экономической жизни, будут, в соответствии с договоренностями, решаться на консенсусной основе.