Бютовцы поняли, что резолюция Европарламента Пшонку не волнует

Генеральная прокуратура не намерена выполнять резолюцию Европарламента о ситуации в Украине: «Дела Юлии Тимошенко и других членов бывшего правительства».

Об этом заявил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Роман ЗАБЗАЛЮК после сегодняшней встречи с В.ПШОНКОЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Мы не получили четкого ответа по поводу Юлии ТИМОШЕНКО и других людей, которые находятся под санкциями, а досудебное следствие практически завершено. Создается впечатление, что Генпрокуратуру не волнует резолюция Европарламента о прекращении политических репрессий против оппозиции», - сказал он.

По словам Р.ЗАБЗАЛЮКА, депутаты и Генпрокуратура договорились о том, что в ближайшее время они получат официальные ответы на жалобы народных избранников и лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО.

Среди других вопросов, о которых говорили народные депутаты с генпрокурором, было ходатайство о поездке Ю.ТИМОШЕНКО в Страсбург для участия в сессии ПАСЕ.

«В частности, возникает вопрос, почему бывший Президент КУЧМА может беспрепятственно поехать в Париж, а Юлия ТИМОШЕНКО должна ждать решения прокуратуры, которое неизвестно будет ли», - сказал присутствующий на встрече народный депутат фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий ОДАРЧЕНКО.

«Мы против такого выборочного подхода», - отметил он.

Как сообщалось, 3 июня народные депутаты не смогли получить объяснений от генерального прокурора В.ПШОНКИ, почему он не реагирует на жалобы Ю.ТИМОШЕНКО. Тогда помощник генпрокурора сообщил, что В.ПШОНКА заболел, поэтому не сможет встретиться с депутатами.

Вчера, 14 июня, народные депутаты от «БЮТ-Батькивщина» также пытались в Генпрокуратуре встретиться с В.ПШОНКОЙ, чтобы, в частности, передать требование о выполнении резолюции Европарламента относительно ситуации в Украине - «прекратить политические репрессии против оппозиции и отменить меру пресечения для Юлии ТИМОШЕНКО». Однако В.ПШОНКА в то время присутствовал на заседании Высшего совета юстиции.

В резолюции, принятой 9 июня, Европарламент, в частности, призывает украинскую власть не преследовать оппозицию и отменить запрет на поездки лидеру партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО, а также изменить меру пресечения Юрию ЛУЦЕНКО и другим политических узникам.