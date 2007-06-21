Мороз заявляет, что у него только шесть машин

За председателем Верховной Рады 5-го созыва Александром МОРОЗОМ закреплено 3 автомобиля - Мерседес 600 «Б», Мерседес 500, Тойота «Камри», и три автомобиля Тойота «Камри», предоставленные ВР в аренду ГАИ МВДУ, которые обеспечивают его сопровождение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины, комментируя публикацию на одном из интернет-ресурсов об обеспечении руководства ВР автотранспортом.

Сообщается, что согласно справке, предоставленной заместителем Управления делами Верховной Рады Украины В.МАСЛАКОВЫМ, который по должностным обязанностям отвечает за работу автобазы парламента, транспортное обслуживание и закрепление служебных автомобилей руководства Верховной Рады Украины и Аппарата осуществляется в соответствии с Положением о порядке закрепления и использования автомобилей Верховной Рады Украины, согласованного Комитетом по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины от 1.12.2006 и утвержденного Распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 4 декабря 2006 года за № 1246.

Так, во исполнение указанного Положения за председателем Верховной Рады Украины закреплены: Мерседес 600 «Б» - 1 (фактически ежедневный опосредствованный пробег составляет 52 км, затрата горючего - 20 л в день); Мерседес 500 - 1 (автомобиль резерва); Тойота «Камри» - 1 (охрана) (фактически опосредствовано 220 км, 25 л в день).

За первым заместителем председателя Верховной Рады Украины закреплены: Мерседес 600 - 1 (фактически опосредствовано 150 км, 42 л в день ); Тойота «Камри» - 1 (охрана) (фактически опосредствовано 190 км, 37 л в день).

За заместителем Верховной Рады Украины закреплены: Мерседес 600 - 1 (фактически опосредствовано 250 км, 70 л в день); Тойота «Камри» - 1 (фактически опосредствовано 190 км, 28 л в день).

За руководителем Аппарата Верховной Рады Украины: Ауди А-8 - 1 (фактически опосредствовано 80 км, 18 л в день).

За управляющим делами Аппарата Верховной Рады Украины: Мерседес 600 - 1 (фактически опосредствовано 90 км, 25 л в день).

Сообщается, что в соответствии с заключенным договором от 02.10.2004 г. в аренду ГАИ МВДУ предоставлены три автомобиля Тойота «Камри», которые обеспечивают сопровождение автомобиля, закрепленного за председателем Верховной Рады Украины.

Выезд народных депутатов и руководящего состава Аппарата Верховной Рады Украины за пределы Киева осуществляется только по разрешению председателя Верховной Рады Украины.

“Других автомобилей, определенных в публикации как семейные, выездные для личных водителей, выездной для личного секретаря, зятя (у управляющего делами нет зятя), личных помощников, не существует как таковых”, - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что за период с 1999 по 2007 год финансово-хозяйственная деятельность автобазы Управления делами Верховной Рады Украины фактически комплексно проверялась: за период 1999 – 2000 лет - КРУ г. Киева; в 2000 г. – Сектор ревизии и контроля Управления делами Верховной Рады Украины; 2000–2003 год – Сектор ревизии и контроля Управления делами Верховной Рады Украины; 2005-2007 год - Сектор ревизии и контроля Управления делами Верховной Рады Украины.