Генпрокуратуру будут охранять люди Гелетея

Управление государственной охраны в ближайшее время снова будет охранять здания Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом пишет газета «Коммерсант Украины» от 21 июня, ссылаясь на начальника Управления государственной охраны Валерия ГЕЛЕТЕЯ. (УНИАН: охрану Генпрокуратуры, в соответствии с заключенным при экс-генпрокуроре Святославе ПИСКУНЕ соглашением, сейчас осуществляет служба "Титан" МВД Украины).

"У меня был разговор с генеральным прокурором, в ходе которого была достигнута договоренность, что все будет как раньше. Мы уже подготовили инструкцию, где четко описаны полномочия и обязанности сторон, чтобы впоследствии не было вопросов ни к нам, ни к сотрудникам Генпрокуратуры", – сказал В.ГЕЛЕТЕЙ.

По его словам, ожидается, что инструкция, регламентирующая полномочия бойцов УГО, будет подписана сторонами - УГО и ГПУ - уже на этой неделе: "Скорее всего, инструкция будет согласована и подписана 21 июня, может быть, в пятницу".

В свою очередь заместитель генерального прокурора Украины Александр ШИНАЛЬСКИЙ, курирующий переговоры о смене охранной структуры, 20 июня подтвердил, что данный вопрос фактически решен.

"То, что охрану Генпрокуратуры будет осуществлять Управление госохраны, – это однозначно. Как только будут подписаны наши внутренние необходимые режимные документы, УГО приступит к выполнению своих обязанностей. Может, это будет даже в четверг, а возможно, в понедельник", - сказал А.ШИНАЛЬСКИЙ.

По его словам, в ГПУ уже подготовлена внутренняя инструкция, регулирующая режим пребывания на территории Генпрокуратуры сотрудников ГПУ, посетителей и других лиц, в том числе представителей УГО.

Управление госохраны, в свою очередь, также подготовило инструкцию, регулирующую полномочия и должностные обязанности сотрудников УГО, направленных на охрану Генпрокуратуры.

По информации газеты, этот документ уже подписан В.ГЕЛЕТЕЕМ и находится на согласовании в ГПУ. "Никаких разногласий у нас нет. Как только мы согласуем инструкцию, она (госохрана) приступит к выполнению своих обязанностей", - заявил А.ШИНАЛЬСКИЙ.

"И впоследствии как внешнюю, так и внутреннюю охрану Генпрокуратуры будет осуществлять управление госохраны", - добавил он.

Кроме того, в Генпрокуратуре рассказали, что у МВД нет претензий к ГПУ в связи с расторжением договора об охране объекта.

По словам А.ШИНАЛЬСКОГО, он разговаривал с представителем МВД, ответственным за работу "Титана". "Я ему изложил ситуацию и предупредил, что как только мы вернемся к прежнему порядку, наш договор будет расторгнут", - сообщил заместитель генпрокурора и добавил, что в МВД к данному решению "отнеслись с пониманием".