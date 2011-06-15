Милиция требует со львовской Батькивщины данные на всех партийцев?
14:04, 15 июня 2011Политика
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Лидера организации вызвали на допрос
Сегодня, 15 июня, лидер Львовской областной организации «Батькивщины» Роман ИЛЫК был вызван на допрос во Львовское городское управление милиции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛОО ВО "Батькивщина".
По их данным, под предлогом расследования уголовного дела, возбужденного относительно событий 9 мая во Львове, следователи вручили председателю партийной организации запрос о предоставлении копий учредительных документов организации, а также анкетных данных всех членов Львовской областной «Батькивщины».
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