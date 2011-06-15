Милиция требует со львовской Батькивщины данные на всех партийцев?

Сегодня, 15 июня, лидер Львовской областной организации «Батькивщины» Роман ИЛЫК был вызван на допрос во Львовское городское управление милиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛОО ВО "Батькивщина".

По их данным, под предлогом расследования уголовного дела, возбужденного относительно событий 9 мая во Львове, следователи вручили председателю партийной организации запрос о предоставлении копий учредительных документов организации, а также анкетных данных всех членов Львовской областной «Батькивщины».