Слушания в ВР относительно миграционной политики Украины

В четверг, 16 июня, в 14:00 Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности проводит комитетские слушания на тему: «Миграционная политика Украины: практика реализации, проблемы и перспективы».

К участию в мероприятии приглашены народные депутаты Украины, руководство министерств и ведомств, принимающих участие в формировании государственной миграционной политики Украины, ведущие научные работники, специалисты.

Во время комитетских слушаний будут обсуждаться результаты глобальных исследований миграционной ситуации в Украине, актуальные вопросы трудовой и нелегальной миграции, необходимость формирования эффективной миграционной политики государства и проблемы, связанные с ее реализацией.

Адрес проведения: Комитет ВР Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, г. Киев, ул. Садовая 3-я, ком. 727 (зал заседаний).

Аккредитация обязательна. При себе иметь редакционное удостоверение.

Аккредитация СМИ:

Репницкая Ива, тел. (066) 195-75-78

Халявинский Игор, тел. (067) 230-08-97.