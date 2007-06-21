Янукович в России поговорит про металл

Сегодня начинается двухдневный визит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Российскую Федерацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины со ссылкой на руководителя Аппарата премьер-министра Сергея ЛЁВОЧКИНА, в ходе визита глава украинского правительства примет участие во Втором заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества Межгосударственной украинско-российской комиссии, на котором будут подведены итоги работы всех одиннадцати отраслевых подкомиссий.

По результатам работы Комитета планируется подписание соглашения об урегулировании торговли отдельными видами металлургической продукции и протокол на 2007 год к межправительственному соглашению о производственной кооперации.

Кроме того, планируется, что в ходе визита В.ЯНУКОВИЧ встретится с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.