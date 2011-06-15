В ПР не хотят отмены Харьковского пакта: "Украина должна быть благодарна РФ"

Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня сессии закон о денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение данного вопроса в повестку дня проголосовали всего 113 народных депутатов из 391 зарегистрированного в сессионном зале.

Законом, внесенным народным депутатом от фракции НУ-НС Андреем ПАРУБИЕМ, предлагалось соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в г. Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года, денонсировать.

Также документом планировалось поручить Кабинету Министров Украины, Министерству иностранных дел Украины известить Российскую Федерацию о денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Выступая с парламентской трибуны, первый заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам Тарас ЧОРНОВИЛ заметил, что комитет принял решение рекомендовать ВР денонсировать данное соглашение. При этом он добавил, что окончательное решение принимает сессионный зал. В свою очередь член фракции Партии регионов Иван ВЕРНИДУБОВ отметил, что соглашение не должно подлежать денонсации. По его словам, Украина должна быть благодарна России, которая в свое время «безвозмездно» подарила АРК нашей стране.