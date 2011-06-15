Янукович посетит «Прозрачный офис»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочую поездку в Винницкую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, программой поездки предусмотрено, что в селе Черепашинцы Президент ознакомится с работой амбулатории общей практики семейной медицины.

В.ЯНУКОВИЧ также планирует посетить Центр предоставления административных услуг «Прозрачный офис» Винницкого городского совета и провести совещание с административно-хозяйственным активом области.