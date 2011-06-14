Тимошенко написала про «украинский феномен - генпрокурор в бегах»

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО допускает, что генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА намеренно избегает встреч с оппозицией.

"Европарламент принял резолюцию о политических репрессиях в Украине. Требования: освобождение ЛУЦЕНКО, других политзаключенных, прекратить мое преследование. Депутаты понесли эту резолюцию ПШОНКЕ с требованием выполнить. Но он убежал, чуть ли не в окно выскочил. Это украинский феномен - "генпрокурор в бегах", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter.

Как сообщает сайт лидера "Батькивщины", по ее мнению, показательным является то, что партия власти пренебрежительно отнеслась к требованиям резолюции Европарламента.

"Лидер фракции Партии регионов ЕФРЕМОВ сказал, что резолюцию Европарламента выполнять не нужно. Выполняются только команды ЯНУКОВИЧА: фас, апорт, лежать, хватать", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как известно, в резолюции, принятой 9 июня в Страсбурге, Европарламент выражает свою "озабоченность ростом избирательного преследования деятелей политической оппозиции в Украине, а также непропорциональностью применения мер, особенно в случае с ТИМОШЕНКО и бывшим министром внутренних дел ЛУЦЕНКО".

Кроме того, в документе отмечается: "Текущие расследования против ведущих политических лидеров Украины не должны мешать их активному участию в политической жизни страны, встречам с избирателями и поездкам за границу на международные встречи". Поэтому ЕС призывает украинскую власть "отменить подписку о невыезде, взятую с Юлии ТИМОШЕНКО и других ключевых политических фигур".

Сегодня, 14 июня, во второй раз не состоялась встреча представителей оппозиции с генпрокурором В.ПШОНКОЙ.

3 июня, когда народные депутаты от "БЮТ-"Батькивщина" требовали объяснений от генпрокурора, почему он не реагирует на жалобы Ю.ТИМОШЕНКО, его помощник сообщил, что В.ПШОНКА не может встретиться с депутатами из-за болезни.