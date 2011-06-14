Нардеп поймал Литвина: «выписал лично на себя» в бюджете 20 миллионов

Предложенные изменения к государственному бюджету на текущий год увеличивают не социальные выплаты, а расходы на финансирование государственных органов власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил народный депутат от "БЮТ-Батькивщины", министр социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

«Власть бьет в фанфары, и рассказывает о том, что увеличиваются социальные расходы, а на самом деле увеличивается финансирование власти», - сказал он.

В частности, по словам А.ПАВЛОВСКОГО, на 70 млн. грн. Возрастает финансирование Генеральной прокуратуры, милиции – на 287 млн. грн., и существенная сумма – 108 млн. грн. – на финансирование СБУ.

Кроме того, сказал депутат, предусмотрены расходы в размере 20 млн. грн. для четырех избирательных округов в Житомирской области.

«Теперь понятно, по какому мажоритарному округу пойдет на выборы ЛИТВИН. Он лично на себя выписал и на свои политические перспективы 20 млн. грн.», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

В то же время, заметил он, по предварительным подсчетам, социальные расходы для повышения зарплат учителям и медикам составят 10-15 грн. на человека.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня планирует внести изменения в государственный бюджет на текущий год.