США не будут реагировать на протесты РФ из-за украинско-американские учений

Госдепартамент США считает учения «Си Бриз - 2011» проявлением тесного сотрудничества США с Украиной и предоставляет Москве, раскритиковавшей их, право оставаться при своем мнении.

Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Марк ТОНЕР, сообщает «Газета.ру».

«Они (Россия) имеют право на свое мнение. Я не собираюсь анализировать слова Министерства иностранных дел России, и мне нужно получить дополнительную информацию об этих учениях. Но у нас тесные двусторонние отношения с Украиной, и эти учения вписываются в это партнерство», – сказал М.ТОНЕР.

Как отмечается в заявлении Госдепа США, «Монтерей» был направлен в европейские воды в рамках реализации «поэтапного адаптивного подхода» администрации США к формированию европейского сегмента глобальной ПРО.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность "заходом в Черное море американского крейсера "Монтерей", оборудованного противоракетной системой "Иджис", для участия в украинско-американских учениях "Си Бриз - 2011".

«Монтерей» был направлен в европейские воды в рамках реализации «поэтапного адаптивного подхода» администрации США к формированию европейского сегмента глобальной ПРО. Первый этап этой программы предусматривает размещение в Адриатическом, Эгейском и Средиземном морях группы американских кораблей, призванных осуществлять защиту стран Южной Европы от гипотетических ракетных угроз. По официальной американской версии, они могут также выдвигаться в Черное море в случае необходимости, например, при обострении ситуации в регионе», - сказано в комментарии МИД РФ.

Министерство отмечает, что, «оставляя в стороне неурегулированность вопроса об архитектуре возможной ЕвроПРО в соответствии с решениями лиссабонского саммита Россия-НАТО, хотелось бы понять, какое «обострение» имело в виду американское командование, перемещая из Средиземноморья на восток основную ударную единицу из состава формируемой территориальной противоракетной обороны Североатлантического альянса. Если речь идет об обычном «визите» в этот крайне чувствительный регион, то почему для него был выбран корабль именно с таким вариантом вооружения? И какую роль отводил противоракетам «Монтерея» сценарий учения «Си Бриз-2011», в ходе которого отрабатывалась «антипиратская операция по стандартам НАТО»?».

МИД РФ напоминает, что российская сторона неоднократно подчеркивала, что не оставит без внимания появление в непосредственной близости от российских границ элементов стратегической инфраструктуры США и будет воспринимать подобные шаги как угрозу безопасности РФ. «Вынуждены констатировать, что наши озабоченности по-прежнему игнорируются и что под прикрытием разговоров о сотрудничестве в области ПРО в Европе идет формирование той самой противоракетной конфигурации, об опасных последствиях которой мы неоднократно предупреждали наших американских и натовских партнеров. Причем делается это демонстративно, как бы показывая России, что никто не намерен считаться с нашим мнением. Подобный подход явно не благоприятствует совместному определению концепции и архитектуры будущей ПРО в Европе, как об этом договаривались в Лиссабоне и на встречах президентов России и США», - заявляет МИД РФ.

«То, что уже на первом этапе реализации «адаптивного подхода» США возникают подобные сюрпризы, свидетельствует о высоком уровне стратегической неопределенности, которую создает американская программа ПРО. Тем более закономерен вопрос о том, насколько можно полагаться на устные уверения в ее ненаправленности против России», - отмечается в комментарии.