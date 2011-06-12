В Кремле занервничали из-за американского крейсера в Черном море

Москва обеспокоена действиями США в Чёрное море. Туда зашёл американский противоракетный крейсер. На Смоленской площади уже сделали соответствующее заявление по этому поводу, сообщает Эхо Москвы.

Крейсер военно-морских сил США Монтерей оказался в Чёрном море не случайно. Он участвует в американско-украинских учениях Си-Бриз. Если это обычный визит в крайне чувствительный регион, то почему выбрали корабль с таким вариантом вооружения, задаются вопросом в российском МИДе. Крейсер, который до этого находился в Средиземном море, оборудован новейшей противоракетной системой Иджис. На Смоленской площади удивлены и заявлениями США о том, что группы американских кораблей могут выдвигаться в Чёрное море при необходимости обострении ситуации в регионе. "Какое обострение имеют в виду в Вашингтоне, перемещая из Средиземноморья на восток основную ударную единицу из состава формируемой территориальной противоракетной обороны НАТО?" - приводят заявление МИД России информагентства. На Смоленской площади считают, что альянс под прикрытием разговоров о сотрудничестве в области ПРО в Европе создаёт противоракетную конфигурацию, об опасных последствиях которой Москва не раз предупреждала членов НАТО. Такие действия не идут на пользу договорённостям по ПРО, подчёркивают в Москве.

США продолжают настаивать, что размещение ПРО на юге Европы направлено не против России, а возможного удара со стороны Ирана. Напомним ранее Румыния согласилась разместить у себя элементы ПРО, они появятся в Чёрном море.