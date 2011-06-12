Регионал обвинил Ющенко в «хамстве»

Депутат-регионал Вадим Колесниченко удивлен заявлением экс-президента Виктора Ющенко об ошибочном выполнении властью договоров с Россией в газовой сфере.

"Я очень удивлен заявлением бывшего главы государства и его позицией, состоящей в том, что якобы выполнение газовых контрактов с Россией является ошибкой", - цитирует Колесниченко пресс-служба Партии регионов.

Депутат выразил убеждение, что выполнение контрактов, заключенных от имени государства, является не ошибкой, а обязанностью, несмотря на смену руководства страны, пишет Украинская правда.

"И меня удивляет тот факт, что человеку, который в течение пяти лет возглавлял Украинское государство, приходится объяснять такие элементарные вещи", - добавил он.

"Другое дело, что бывший президент не смог уследить за своим ушлым премьер-министром, которая действительно заключила кабальный для украинской стороны газовый контракт с РФ. Однако действующее руководство страны, как известно, уже ведет переговоры с Россией, направленные на установление справедливой цены на газ", - подчеркнул политик.

Комментируя высказывание экс-президента о том, что придерживаться данных соглашений означает быть хохлом, Колесниченко отметил: "Виктор Ющенко сбросил маску и показал свое истинное лицо, продемонстрировал эдакое барское и снисходительное отношение к гражданам, которым приходится жить по договору, заключенному в его бытность главой государства".

"Это то, что в приличном обществе называется хамством", - резюмировал депутат.