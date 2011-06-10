Луценко осознает, что его никто не защитит

Бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает, что репрессии против него и других оппозиционеров не должны помешать подписанию соглашения между Украиной и Европейским Союзом о зоне свободной торговли.

Об этом он заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная Самооборона».

”Я благодарен всем, кто поддерживает меня и других членов репрессированной украинской оппозиции. Но скажу откровенно – ни обращения европейских правозащитников, ни присутствие работников дипломатических миссий на суде не остановят запланированную расправу. Я готов к этому, потому что считаю, что моя задача – доказать, что не все в Украине боятся и не все продается.

Осенью Украина получит шанс подписать с Европейским Союзом Соглашение о зоне свободной торговли. Фактически – это единственная возможность вырваться из тисков Кремля к украинской европерспективе. Ничто, даже репрессии ко мне и другим оппозиционерам, не должно помешать этому историческому прорыву”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС может основываться лишь на соблюдении европейских стандартов демократии в Украине.

«И если европейские политики хотят добра Украине, это Соглашение должно быть подписано лишь после слома подконтрольного власти суда через введение суда присяжных, после прекращения цензуры в СМИ и создания общественного телевидения, после прекращения репрессий в отношении активистов мирных собраний и проведения прозрачных и честных выборов в парламент в следующем году», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, очень много зависит в этом плане от политиков Республики Польша. «Я лично знаю и господина КОМОРОВСЬКОГО (Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО - УНИАН), и господина СИВЕЦА (депутата Европарламента Марека СИВЕЦА - УНИАН). Это люди, которым очень близки проблемы и перспективы Украины. Верю, что они займут активную позицию для достижения Украиной демократических стандартов», - подчеркнул экс-министр.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле его дома в Киеве. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотребление властью, осуществленное сотрудником правоохранительного органа.

9 июня Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Украине «Дела Юлии ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства». В ней выражается обеспокоенность избирательным правосудием в Украине.

«(Европарламент – УНИАН) обеспокоен ростом избирательного преследования фигур политической оппозиции в Украине, а также применением непропорциональных мер, в частности, в случаях Ю.ТИМОШЕНКО и господина ЛУЦЕНКО, бывшего министра внутренних дел», - говорится, в частности, в документе.

Справка УНИАН. Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года. Очередной раунд переговоров планируется провести в июне в Киеве.

7 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что соглашение о ЗСТ между Украиной с Евросоюзом будет подписано до октября текущего года.