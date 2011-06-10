Ющенко поедет на казацкий праздник

В субботу, 11 июня, в Сумской области лидер политической партии «Наша Украина» бывший президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в торжествах, посвященных 320-летию со дня рождения последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского, фестивале «Калнышева рада - 2011».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в облорганизации «Нашей Украины», мероприятия пройдут в селе Пустовойтовка Роменского района и в г. Ромны Сумской области.

В.ЮЩЕНКО примет участие в молебне в Свято-Троицкой церкви, возложит цветы к памятнику П.Калнышевскому. В музее последнего кошевого атамана Запорожской Сечи экс-президент пообщается с учеными, представителями общественности и СМИ. Перед собравшимися выступят творческие коллективы, в частности, «Трио бандуристов», а также Анатолий и Алексей ПАЛАМАРЕНКО, кобзарь Василий НЕЧЕПА.