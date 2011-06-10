Бессмертный объяснил разницу между украинцами и белорусами

Бывший посол Украины в Беларуси Роман БЕССМЕРТНЫЙ прогнозирует, что экономический кризис в Беларуси перейдет в парламентский или общеполитический.

Об этом он заявил в интервью газете "Україна молода" (№ 99-100 от 10-11 июня).

"Политическая ситуация (в Беларуси - УНИАН) очень сложная. Экономический, валютно-финансовый кризис, очевидно, будет иметь свой выход — или через парламентский кризис, или общеполитический. Очевидно, Беларусь стоит на пороге серьезных испытаний. Тот инструментарий, который предлагает белорусская власть, решения, которые принимают... Из опыта украинских кризисов скажу, что этого недостаточно", - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Кроме того, он отметил, что в Украине не может повториться то, что сейчас происходит в Беларуси.

"Хотя иногда и предупреждают: никогда не говори никогда. Но думаю: в подобной ситуации, как в Беларуси, власть в Украине вылетела бы, как пробка из бутылки шампанского", - отметил экс-посол.

"Это не иммунитет. Это ментальность. Украинец все воспринимает через «нет», через возражение. Белорус все воспринимает через позитив — через «да»: мир, эмоции, позиции. По крайней, мере это мое наблюдение", - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.