Немыря: те, кто считают, что не нужно выносить сор из избы, ошибаются

Конкретика резолюции Европарламента свидетельствует о понимании проблем с демократией в Украине.

Об этом вчера вечером заявил корреспонденту УНИАН в телефонном комментарии из Страсбурга заместитель председателя партии “Родина” Григорий НЕМИРЯ.

“Если сравнить эту резолюцию и предыдущую от ноября 2010 года, то беспристрастным глазом можно увидеть и сделать вывод, что ситуация в Украине, к сожалению, продолжает ухудшаться и существенно”, - сказал он.

“Европейский парламент подтвердил свое желание способствовать европейской перспективе Украины и в то же время Европарламент четко сказал, что то, которое происходит внутри Украины, - политическое преследование лидеров оппозиции, политически мотивированы судебные дела и растущее понимание, что суды не являются независимыми и системой правосудия манипулируют в политических целях, - все это отдаляет Украину от европейской перспективы, от ЕС вместо того, чтобы приближать”, - прибавил Г.Немиря.

Он обратил внимание на то, что в одобренной резолюции содержатся очень конкретные вещи, в частности, обращение к украинской власти упразднить подписку о невыезде и не мешать политической активности, в частности, общению с избирателями внутри страны и посещению международных встреч представителями оппозиции.

“Думаю, что конкретика, и упоминания, в частности, и о прежнем министре внутренних дел Юрии ЛУЦЕНКА, и о прежнем исполнителе обязанностей министра обороны Валерия ІВАЩЕНКА, который уже 6 месяцев находится под арестом, она говорит о том, что намного более четко на фактах понимают составляющие того, что иногда мягко называют откатом демократии, сползанием от демократии... Сейчас это получило рельефный фактаж”, - отметил заместитель председателя партии “Родина”.

“Такая политическая оценка Европейского парламента сейчас, безусловно, будет транслироваться и в соответствующее изменение в коммуникациях и взглядах и Европейской комиссии, и, как мы видим, в отдельных странах-членах”, - прибавил он.

Г.Немиря отметил также выступление комиссара ЕС по вопросам энергетики Гунтера ЕТТИНГЕРА от имени Еврокомиссии, который, по словам украинского политика, был очень информативным и жестким.

При этом заместитель председателя “Родины” выразил убеждение в потому, что нынешняя украинская власть не до конца понимает, что значит на практике реализация курса на евроинтеграцию Украины.

“Те, кто думают, что ЕС будет закрывать глаза на внедрение авторитарных практик и преследования оппозиции в Украине, они ошибаются. И те, кто считают, что не нужно выносить мусора из дома, они также ошибаются, потому что, если не выносить мусора из дома, то не останется свободного воздуха и не останется того привлекательного европейского образа, относительно которого в украинском обществе существует консенсус”, - сказал Г.Немиря.

Комментируя дебаты в Европарламенте, он также отметил, что представители всех политических сил этого представительского органа поддерживали европейское направление развития Украины.

Вместе с тем, по его словам, одобрена резолюция, проект которой был предложен группами народных партий, либералов и “зеленых”, “видела четкую связь между качеством европейской перспективы и соблюдением внутри Украины европейских ценностей, в частности, верховенства права, демократических принципов и уважения к правам человека”, тогда как в проектах резолюций, предложенных социалистами и объединенными левыми, эта связь отсутствовала.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Украине, в которой, в частности, выразил обеспокоенность выборочным правосудием.

Европарламент отметил важность обеспечения прозрачности расследований и судебных процессов, а также предостерег от любого использования криминального законодательства для достижения политической цели.