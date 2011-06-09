Землю в Украине уже хотят продавать не только физлицам

Разрешение на покупку земель сельскохозяйственного назначения получат, кроме физических лиц, также фермерские хозяйства.

Об этом сообщил сегодня в ходе видеоконференции с регионами относительно рынка земли первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ.

«На первом этапе среди юридических лиц мы планируем разрешить только фермерским хозяйствам приобретать землю в частную собственность», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.

Замминистра подчеркнул, что, по мнению Министерства, состояние аграрного производства и аграрной экономики страны говорит о том, что необходимо ввести определенные ограничения в категории покупателей и собственников земли. «На первом этапе мы считаем, что возможными собственниками и участниками купли-продажи земельных участков могут быть граждане Украины - физические лица, фермерские хозяйства, а также государство в лице специального уполномоченного государственного органа», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.

Он подчеркнул, что проектом закона о рынке земли ограничивается участие иностранного капитала в приобретении земель сельхозназначения в Украине, как физических лиц - иностранцев, так и юридических лиц, основателями которых являются иностранные лица или иностранные компании.