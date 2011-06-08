Янукович нашел «эффективный метод выявления коррупции»

Правоохранительные органы, как никто другой, должны бороться с коррупцией, а не распространять ее в своих рядах. Это подчеркнул Президент Украины Виктор Янукович на заседании Национального антикоррупционного комитета, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент констатировал, что случаи коррупции в правоохранительных органах стали достаточно частыми.

Глава государства поручил Председателю Службы безопасности Украины совместно с Генеральным прокурором Украины задействовать соответствующие механизмы для прекращения подобных действий.

«Как показывает практика, эффективным методом выявления фактов коррупции в органах государственной власти является внедрение «телефонов доверия», по которым каждый гражданин имеет возможность сообщить о коррупции в компетентный орган», – отметил Виктор Янукович.

Президент поручил Генеральному прокурору Украины и Председателю Службы безопасности проработать вопрос относительно внедрения в своих ведомствах «телефонов доверия» для возможности своевременного получения и оперативного реагирования на факты коррупции.