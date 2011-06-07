Премьер Крыма считает, что Севастополю повезло
"Яцуба - большой профессионал"
Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ считает, что Севастополю повезло с новым главой горадминистрации Владимиром ЯЦУБОЙ.
«Владимир ЯЦУБА - большой профессионал в деле государственного управления, хозяйственник с огромным опытом. Я считаю, что городу Севастополю повезло. Он сможет реально развиваться в рамках задач по реформированию, которые ставит Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ», - цитирует В.ДЖАРТЫ пресс-служба Совмина Крыма.
В.ЯНУКОВИЧ 7 июня назначил главой администрации Севастополя В.ЯЦУБУ, уволив его с должности своего постоянного представителя в Крыму, которую тот занимал около пяти месяцев.
Ранее, 1 июня, Президент уволил Валерия САРАТОВА с должности руководителя ГГА Севастополя, которую тот занимал чуть больше года.
Экс-губернатор называет причинами своего увольнения повышение в несколько раз тарифов на коммунальные услуги, и, как следствие, низкий рейтинг среди севастопольцев.