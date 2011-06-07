Круглый стол «Газовые отношения Украины и России»
В четверг, 9 июня, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Газовые отношения Украины и России».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Перспективы Украины в пересмотре газовых соглашений с Россией.
2. Модернизация украинской ГТС.
3. Нетрадиционный газ как фактор влияния.
Участники круглого стола:
1. Сергей КУЛИК – исполнительный директор Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "НОМОС"
2. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономического сотрудничества Посольства РФ в Украине
3. Богдан СОКОЛОВСКИЙ – экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности
4. Представитель МИД Украины
5. Представитель ООО «Газпром сбыт Украина»
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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж)