Круглый стол «Газовые отношения Украины и России»

17:36, 07 июня 2011
Политика
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В четверг, 9 июня, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Газовые отношения Украины и России».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Перспективы Украины в пересмотре газовых соглашений с Россией.

2. Модернизация украинской ГТС.

3. Нетрадиционный газ как фактор влияния.

Участники круглого стола:

1. Сергей КУЛИК – исполнительный директор Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "НОМОС"

2. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономического сотрудничества Посольства РФ в Украине

3. Богдан СОКОЛОВСКИЙ – экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности

4. Представитель МИД Украины

5. Представитель ООО «Газпром сбыт Украина»

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж)

 

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