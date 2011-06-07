Круглый стол «Газовые отношения Украины и России»

В четверг, 9 июня, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Газовые отношения Украины и России». Организатор круглого стола – Институт Горшенина Вопросы, вынесенные на обсуждение: 1. Перспективы Украины в пересмотре газовых соглашений с Россией. 2. Модернизация украинской ГТС. 3. Нетрадиционный газ как фактор влияния. Участники круглого стола: 1. Сергей КУЛИК – исполнительный директор Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "НОМОС" 2. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономического сотрудничества Посольства РФ в Украине 3. Богдан СОКОЛОВСКИЙ – экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности 4. Представитель МИД Украины 5. Представитель ООО «Газпром сбыт Украина» Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62 Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж)

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