В КГГА говорят, что «сиесту» придумали не они, а журналисты

В Киевской городской государственной администрации заявляют, что информация о предоставлении столичной властью рекомендаций предприятиям, учреждениям и организациям изменить график работы из-за жары – не отвечает действительности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Столичная власть отмечает, что ряд материалов о введении в столице «сиесты», распространенных в средствах массовой информации со ссылкой на пресс-службу КГГА, не что иное, как домыслы журналистов и искажение информации, предоставленной Главным управлением здравоохранения.

Так, говорится в сообщении, 6 июня 2011 года Главное управление разместило на собственном официальном веб-портале информацию: «Предупреждение негативного влияния жары на здоровье человека», где речь шла о мерах, которые врачи советуют принимать при повышенной температуре окружающей природной среды. “Эта информация является только рекомендацией специалистов здравоохранения для населения”, - подчеркивают в КГГА.

Кроме того, в мэрии отмечают, что на момент первой публикации о рекомендациях по поводу изменения графика работы предприятий в отдел информационного обеспечения (пресс-службы) КГГА не поступали официальные запросы журналистов относительно указанной темы, никаких комментариев сотрудники пресс-службы не давали.

В дальнейшем для предупреждения недоразумений и во избежание неправильного толкования информации пресс-служба КГГА просит представителей СМИ обращаться к ней за уточнениями.

Как сообщал УНИАН, вчера газета "Сегодня" (№ 122) написала, что Киевская городская государственная администрация рекомендует предприятиям скорректировать летний график рабочего дня. При этом издание утверждало, что информация предоставлена в пресс-службе КГГА. В частности, КГГА якобы рекомендовала начинать рабочий день в 7.00 и идти на перерыв в 11.00. Также говорилось, что киевская власть считает, что следующая часть рабочего дня может начаться в 17.00 и продолжаться до 21.00.