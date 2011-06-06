Эксперт: суд над активистами Налогового майдана - это попытка запугать

Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины готова предоставить юридическое сопровождение четырем осужденным хмельницким активистам Налогового майдана.

Об этом сообщила УНИАН член координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины и одновременно председатель Хмельницкой городской общественной организации "Общество предпринимателей "Край" Галина КУЛИК.

"Мы бесплатно предоставим правовую помощь на подачу апелляции от имени осужденного активистки Татьяны. Пока от нее поступило согласие. Что касается трех других, то с ними Ассамблея пока не вела переговоров. Но я уверена - в беде мы своих не оставим ", - подчеркнула она.

По ее мнению, в документах на апелляцию будет фигурировать фамилия председателя Хмельницкой ОГА Василия ЯДУХИ, который «очевидно давал такое указание правоохранительным ведомствам».

"Судебное решение об активистах Налогового майдана, - это не что иное, как попытка властей запугать малый бизнес. Потому что предприниматели боятся слов "суд", "криминал", "тюрьма" ... Психологически, вдавливая в мозги людей, власть таким образом хочет минимизировать уличные протестные настроения ", - считает Г.КУЛИК.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Хмельницкий горрайонный суд приговорил четверых активистов Налогового майдана до 2 лет условно за хулиганские действия (ч.3, ст.296 Уголовного кодекса Украины). В Хмельницкой облорганизации ВО "Свобода" заявили, что среди осужденных - член ВО "Свобода" Андрей ПОЛИХОВСКИЙ.

В организации также отметили, что уголовные дела против активистов были сфабрикованы.

Глава Хмельницкой областной организации ВО "Свобода", депутат областного совета Игорь САБИЙ заявил, что юридическая служба организации готовит апелляцию на решение суда.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в облпрокуратуре, они готовы к любым законным действиям (обжалование приговора - УНИАН) со стороны осужденных активистов. При этом обвинительное заключение облпрокуратура пока не собирается пересматривать.

Справка УНИАН. 16-18 ноября прошлого года около 10 тысяч предпринимателей Хмельницкого вышли на улицы, чтобы заявить несогласие проекта Налогового кодекса. Во время акции предприниматели причинили материальный ущерб облгосадминистрации, взломав входную дверь.